Эксперты рассказали, как часто можно есть курицу

1 августа преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в беседе с порталом «Лайф.ру» рассказал о том, как часто можно есть курицу. По его словам, если вы не тренируетесь, употреблять куриное мясо свыше трех раз в неделю не рекомендуется. В противном случае есть риск развития мочекаменной болезни и сердечно-сосудистых заболеваний (аритмии) из-за избыточного поступления кальция.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал СЭ, что любое мясо, включая мясо птицы, содержит насыщенные жиры и природные трансжиры. Их потребление важно ограничивать. «Белки можно получать, как из животных продуктов, например, курица, яйца, рыба, так и из растительных — бобы, цельное зерно. Важно их правильно совмещать: 60% — животный белок, 40% — растительный», — резюмировал эксперт.

Ранее, 7 июня, мы рассказывали о самой полезной части курицы.