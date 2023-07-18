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Сегодня, 20:15

Эксперты объяснили, с чем связана зависимость от сладкого и как ее преодолеть

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Галина Хусаинова
Эксперт системного оздоровления, провизор
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Сладости на розовом фоне.
Фото Freepik/kamranaydinov

18 июля врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с порталом «Лента.Ру» рассказала, что зависимость от сладкого сформирована в том числе первобытными инстинктами: сладкий вкус давал организму понять, что это углевод, энергия, которая поможет быстро сбежать от хищного зверя. «Это стимулировало человека на поиск такого продукта. Нужно было съесть как можно больше такой еды, а, еще лучше — переработать ее в жировую ткань. Накопить жир в то время было очень сложно, потому что в основном был голод», — пояснила специалист.

Сегодня такой потребности нет. Провизор, специалист по здоровому образу жизни и системному оздоровлению Галина Хусаинова рассказала СЭ, что преодолеть тягу к сладкому помогут продукты, богатые хромом. «К ним относятся бобовые, морепродукты, говядина, тунец, сом, не соленая сельдь и черный перец. Дело в том, что хром регулирует процесс поглощения сахара клетками и повышает толерантность к глюкозе», — заключила эксперт.

Ранее, 11 ноября 2022 года, мы рассказывали, как есть сладости без вреда для здоровья и фигуры.

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Советы и рекомендации
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