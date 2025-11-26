Эксперты объяснили, кому подходят разгрузочные яблочные дни

Яблочные дни полезны тем, кто сталкивается с вечерними срывами и резкими колебаниями аппетита. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила диетолог Екатерина Лебедева.

«Для большинства людей яблочный день безопасен, если не доводить до слабости. Главное — пить теплую воду и выбирать зеленые сорта, содержащие больше кверцетина», — сказала эксперт.

Для новичков такой формат — мягкий способ вернуться в режим после небольших перееданий, добавила специалист.

Но важно знать, как правильно проводятся разгрузочные яблочные дни. Необходимо выбрать один день в неделю, чередовать сладкие и кислые сорта, чтобы сглаживать колебания сахара в крови. Можно запекать яблоки, делать пюре или теплый настой из кожуры. Такой вариант не сбивает метаболизм и сочетается с умеренным дефицитом калорий.

«Яблочные дни полезны не только фигуре. Кожа реагирует на них очень быстро: уменьшается отечность и высыпания. Я использую такой день после перелетов — эффект заметен уже к вечеру», — добавила косметолог Елена Соловьева.

Еще один полезный прием — чередовать яблочный день с белковым, чтобы не замедлять обмен веществ. Это поддерживает стабильные пищевые привычки, отметила специалист.

Однако устраивать яблочные дни каждый день не стоит, так метаболизм замедляется. Еще один риск — дефицит белка. Лучше избегать голода, чтобы не подрывать прогресс и самочувствие.