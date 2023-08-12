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Сегодня, 14:00

Эксперты объяснили какую просрочку точно есть не стоит

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Михаил Кутушов
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук
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Девушка заглядывает в холодильник.
Фото Freepik/rawpixel-com

Нутрициолог Валентина Салман рассказала, что можно есть просроченный шоколад и хлеб. По ее словам, в первом случае плитка просто покроется белым налетом, который безвреден для здоровья. В случае с хлебом надо убедиться, что он не заплесневел. Об этом 6 августа сообщили на портале «Секрет фирмы».

Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов рассказал СЭ, что просроченный шоколад действительно есть можно, а хлеб — нельзя. «Ответ однозначный — не стоит. Потому что плесень, которая поселяется на хлебе бывает разная: белая, желтая, черная, но вся она обладает токсичными свойствами. Споры вырабатывают так называемые микотоксины, особенно опасен для легких афотоксин желтой плесени», — предупредил эксперт.

Михаил Кутушов порекомендовал покупать только целый хлеб и не хранить уже порезанный кусочками, так как растет риск их заражения плесенью. «Если хлеб хранить в холодильнике, там также может появиться плесень. Но если заморозить — никакое заражение не грозит», — заключил токсиколог.

Ранее, 15 апреля, мы рассказывали, что будет с организмом, если съесть плесень.

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