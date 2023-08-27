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Питание и еда

Сегодня, 07:00

Эксперты назвали продукты сгущающие и разжижающие кровь

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Ольга Деккер
Нутрициолог
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Бананы на светлом фоне
Фото Freepik

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, как изменить питание, чтобы не сгущалась кровь. По его словам, нужно сократить в рационе копчености, жирное мясо, бананы, картофель, а также продукты с большим количеством витамина К. Как отметил Михаил Кутушов, густая кровь может стать причиной варикоза, тромбофлебита, а также сердечно-сосудистых недугов вплоть до инфаркта. Об этом 29 июля сообщили на портале Pravda.ru.

Нутрициолог Ольга Деккер в беседе с СЭ, чтобы снизить вязкость крови, порекомендовала обратить внимание на цитрусовые фрукты (лимоны, лайм, грейпфруты, апельсины), гранаты и имбирь. Также эксперт отметила важность соблюдения питьевого режима. «Пить достаточное количество воды важно для общего здоровья и поддержания нормального обмена веществ. Кроме того, это помогает снизить вязкость крови», — подытожила диетолог.

Ранее, 16 марта, мы рассказывали, как снизить уровень тромбоцитов в крови.

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Советы и рекомендации
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