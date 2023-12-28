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Эксперт в ритейле объяснил, почему перед новогодними праздниками дорожают продукты
Питание и еда

Сегодня, 14:20

1 мин.

Эксперт в ритейле объяснил, почему перед новогодними праздниками дорожают продукты

Мария Маковей
Автор
Прилавки супермаркетов с продуктами.
Фото Bill Oxford/istockphoto.com
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В разговоре с «СЭ» эксперт в ритейле Феликс Стетой объяснил, почему перед Новым годом дорожают продукты.

По его словам, одна из причин такого роста цен — увеличение спроса на определенные продукты, которые чаще всего используют при приготовлении новогодних блюд.

«Производства не рассчитаны на такой спрос в новогодние праздники. Возникает недостаток товаров. Сейчас это можно наблюдать на примере куриных яиц — страна открыла импорт, потому что своей продукции не хватает, а спрос огромный», — объяснил специалист.

Еще одна причина — погодные условия, затрудняющие сбор урожая и транспортировку продукции.

Кроме того, импортные пошлины и другие торговые барьеры также могут привести к росту цен.

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