Питание и еда

Сегодня, 20:45

2 мин.

Эксперт рассказала об опасности растительных масел для организма

Мария Задорожная
Автор
Растительное масло на столе
Фото jcomp, Freepik

Эксперт по здоровому питанию Галина Леонова в беседе с RuNews24.ru призвала осторожнее относиться к растительным маслам, отметив их возможный вред для организма.

По словам специалиста, так называемые «семенные» масла широко применяются на кухне и в промышленности, однако большинство из них получают путем многоэтапной экстракции с использованием высоких температур. Такой технологический режим ускоряет окисление и разрушает структуру жирных кислот, что потенциально повышает риски для здоровья.

Галина Леонова напоминает, что примерно 60% мозга составляют жиры, а мембраны клеток формируются, в том числе, из липидов, поступающих с пищей. Следовательно, выбор масла напрямую отражается на состоянии клеток и самочувствии в целом.

«Масло — это как топливо, и для здорового тела вам нужно лучшее», — подчеркнула эксперт.

Она выделяет четыре основные группы жиров, о которых стоит помнить:

  1. Насыщенные — преимущественно животные и из тропических масел;
  2. Мононенасыщенные — например, оливковое масло, более чувствительное к нагреву;
  3. Полиненасыщенные — омега-3 и омега-6;
  4. Трансжиры — маргарины и сильно переработанные смеси.

Несмотря на устойчивое представление о вреде насыщенных жиров, данные исследований указывают, что именно они обладают наибольшей стабильностью при термической обработке, что делает их более подходящими для жарки.

Отдельно эксперт обращает внимание на витамин K2: частое употребление некоторых растительных масел может способствовать его снижению в организме, а дефицит K2 связывают с ростом сердечно-сосудистых рисков. Таким образом, влияние масел затрагивает не только липидный профиль, но и здоровье сосудов.

Эксперт подчеркнула, что к растительным маслам стоит подходить вдумчиво, оценивая состав и способ производства. Для готовки при высоких температурах лучше выбирать топленое масло или кокосовое, а долю промышленных растительных масел сократить.

