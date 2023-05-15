Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

15 мая, 16:20

Эксперт рассказала, можно ли есть майонез без вреда для здоровья

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Майонез в банке на оранжевом фоне.
Фото Freepik/user3802032

Эксперт по сертификации и стандартизации ТРТС24 Екатерина Курбатова рассказала «СЭ», что майонез может быть не только вреден. «Майонез может содержать полезные микроэлементы и витамины, которые попадают в соус из яиц и растительного масла. Например, майонез «Провансаль» содержит витамины В2, В6, РР и фолиевую кислоту В9, а майонез «Оливковый» — витамины А, В1, В12 и Н», — заявила специалист.

Чтобы майонез был полезным для здоровья, Екатерина Курбатова порекомендовала выбирать соус, приготовленный из натуральных компонентов. Также можно его сделать в домашних условиях, это позволит контролировать качество продуктов и вкус. Такой соус будет полезнее, чем приготовленный на промышленных предприятиях. «В целом умеренное употребление майонеза не должно вызывать серьезных проблем со здоровьем. При покупке обращайте внимание на срок годности и наличие разрешительных документов, чтобы убедиться, что продукт прошел испытания и безопасен», — резюмировала эксперт.

Ранее мы рассказывали о полезных соусах, которые сделают любое блюдо лучше.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
1
0
Читайте также
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Российский вратарь едет в «Торонто»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Тульские пряники и попытка покушения на тренера
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Где будет отдыхать Ротенберг: специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Илья Сорокин — претендент на «Везина Трофи»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные династии российского футбола
Новый контракт Родиона Амирова
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Ничушкина оставят в «Колорадо» несмотря на скандал
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диетолог назвал топ-5 продуктов для красоты волос

Иммунолог объяснила, почему не стоит есть просроченные продукты, даже если они выглядят свежими
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости