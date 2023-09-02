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Сегодня, 14:05

Эксперт рассказала, как правильно хранить сыр

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Сыр в крафтовой бумаге на столе
Фото Freepik

Врач, нутрициолог Екатерина Лаврова рассказала «СЭ», как правильно хранить сыр. По словам специалиста, оптимальной температурой для хранения сыров считается +6...+8°C, а влажность должна быть около 90%.

«Твердый и полутвердый сыр лучше хранить в крафтовой бумаге или в контейнере с крышкой на средней полке холодильника, не приближая его к задней стенке», — объяснила Лаврова.

Также врач отметила, что о качестве сыра будет говорить то, как он «ведет» себя, будучи оставленным на столе. Хороший сыр, как правило, быстро засыхает, а плохой — покроется слоем жира.

Ранее эксперты назвали сыры, которые можно есть даже при повышенном холестерине.

Сыр: польза и&nbsp;вред для организма человека, мнение эксперта. Что будет с организмом, если есть сыр каждый день? Отвечают нутрициологи

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