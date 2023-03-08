Эксперт рассказал о новом способе заваривать кофе

Бренд-менеджер компании по обжарке кофе Сергей Митрофанов рассказал «СЭ» о том, что такое кофе в дрип-пакетах, и чем оно отличается от обычного. «Кофе в дрипах представляет собой фильтр-пакет из перфорированной бумаги на специальных «ножках-ушках». Он содержит порцию свежемолотого кофе и ставится на чашку или стакан. После того, как горячая вода медленно проходит через кофе и стенки фильтра, получается порция черного ароматного кофе», — пояснил эксперт.

По словам Сергея Митрофанова, такой оригинальный способ заваривания кофе обретает все большую популярность, благодаря удобству и простоте. Его можно взять с собой и заварить где угодно, достаточно иметь термос с горячей водой или знать, где ее можно раздобыть. «Это не просто молотый кофе в пакетике, а специально упакованный в азотной среде продукт, который при грамотном хранении не теряет вкусоароматические свойства до 3-6 месяцев», — подытожил специалист.

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