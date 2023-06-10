Эксперт предупредила, какие продукты нельзя замораживать

Технолог Ольга Федорова рассказала, что некоторые продукты при заморозке способны сохранить полезные свойства, но далеко не все. Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости».

«С заморозкой не дружит сырой картофель. Если осталось немного сырых клубней, лучше залейте их водой и уберите в холодильник. Не советую подвергать заморозке и блюда, куда добавлен сырой картофель», — предупредила эксперт. По ее словам, плохо заморозка сказывается и на клубнях пастернака, редьки — после размораживания они становятся ватными и полностью теряют вкус.

Также Ольга Федорова порекомендовала не класть в морозилку сырые овощи, фрукты и ягоды, богатые влагой: салат, огурцы, редиску, арбуз, дыню. Они быстро замерзнут, а вода внутри них превратится в кристаллики, разрушив текстуру, вкус и аромат.

Сразу съесть технолог посоветовала и десерты. «Ни в коем случае не убирайте в морозилку десертные кремы. Несмотря на то, что продукты в их составе прекрасно переносят мороз, при минусовых температурах десертные кремы расслаиваются, может выпасть в осадок сыворотка. Продукт станет совершенно несъедобным», — подытожила Ольга Федорова.

Ранее мы рассказывали, сколько времени можно хранить замороженные овощи и ягоды.