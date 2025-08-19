Эксперт объяснила, как сохранить витамины в овощных и фруктовых заготовках

Замораживание считается лучшим способом сохранить витамины в овощах и фруктах. Об этом в интервью RT заявила специалист по домашней экономике проекта «X5 Клуб» Арина Самойлова.

По ее словам, благодаря современным технологиям удается сохранить примерно 90% полезных веществ в таких продуктах, как брюссельская капуста, облепиха, клубника, зелень и брокколи. В качестве примера она привела шоковую заморозку: при температуре ниже -18 градусов сохраняются целостность клеток продуктов, и после разморозки они остаются богатыми витаминами C, B и другими микроэлементами.

При обычном консервировании количество витаминов заметно снижается, поскольку процесс включает термообработку. По мнению эксперта, в подобных заготовках может исчезнуть до половины полезных микроэлементов, хотя минералы и клетчатка сохраняются, поэтому такая консервация все равно полезна. Она посоветовала сочетать оба метода: шоковая заморозка обеспечивает сохранение витаминов, а обычная консервация помогает обогатить рацион.

«Важно помнить о правильном хранении продуктов перед приготовлением, выборе проверенных поставщиков и внимательной проверке сроков годности», — подытожила Самойлова.