Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Эксперт объяснила, как сохранить витамины в овощных и фруктовых заготовках
Питание и еда

19 августа 2025, 20:15

1 мин.

Эксперт объяснила, как сохранить витамины в овощных и фруктовых заготовках

Мария Задорожная
Автор
Заморозка овощей
Фото StefaNikolic, iStock

Замораживание считается лучшим способом сохранить витамины в овощах и фруктах. Об этом в интервью RT заявила специалист по домашней экономике проекта «X5 Клуб» Арина Самойлова.

По ее словам, благодаря современным технологиям удается сохранить примерно 90% полезных веществ в таких продуктах, как брюссельская капуста, облепиха, клубника, зелень и брокколи. В качестве примера она привела шоковую заморозку: при температуре ниже -18 градусов сохраняются целостность клеток продуктов, и после разморозки они остаются богатыми витаминами C, B и другими микроэлементами.

При обычном консервировании количество витаминов заметно снижается, поскольку процесс включает термообработку. По мнению эксперта, в подобных заготовках может исчезнуть до половины полезных микроэлементов, хотя минералы и клетчатка сохраняются, поэтому такая консервация все равно полезна. Она посоветовала сочетать оба метода: шоковая заморозка обеспечивает сохранение витаминов, а обычная консервация помогает обогатить рацион.

«Важно помнить о правильном хранении продуктов перед приготовлением, выборе проверенных поставщиков и внимательной проверке сроков годности», — подытожила Самойлова.

Соленые огурцы.Как вкусно и полезно заготовить урожай на зиму
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Карпукаса почти подписали, и этим довольны не все, Тюкавина не будет, а контракт Караваева продлили. Что сейчас происходит в «Зените»
Шведский самолет-разведчик заметили над Финляндией у границ РФ
В Элисте простились с погибшим на СВО Героем России Нараном Очир-Горяевым
Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о восстановлении колледжа в Старобельске
«Локомотив» не будет участвовать в гонке трансферов». Нагорных — о бюджете и Батракове
Церемония открытия ЧМ-2026: три страны, три шоу, Шакира и Кэти Перри
Читайте далее
Диетолог рассказала о вреде мороженого для печени
Следующий материал
Диетолог рассказала о вреде мороженого для печени
Последние новости
7 июн 18:30
Исследователи доказали, что фото еды способно уменьшить тягу к вредной пище
5 июн 18:10
Диетолог рассказала, полезен ли протеиновый кофе
31 мая 18:25
Диетолог рассказала, какие продукты стоит включить в рацион перед марафонской дистанцией
30 мая 12:30
Диетолог ответила, какие продукты и напитки помогают мышцам восстановиться после тренировки
27 мая 12:00
Диетолог объяснила, как подбирать КБЖУ спортсмену