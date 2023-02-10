Эксперт объяснила, чем могут быть опасны роллы и суши

Health-коуч Любовь Сотникова специально для «СЭ» рассказала, что суши и роллы, приготовленные не по традиционным японским рецептам могут принести организму вред. «Большинство заведений стараются сэкономить на производстве, поэтому в составе зачастую появляются майонезные соусы, сахар, соль», — пояснила эксперт. В таких роллах и суши практически нет полезных питательных веществ, зато в избытке калории, жиры и углеводы, а вместо свежей рыбы нередко кладут копченую. Соевый соус, с которым подают японские блюда содержит много соли, что приводит к задержке жидкости в организме и отекам.

Какие суши и роллы будут полезны, а какие можно есть даже на диете, читайте в полной версии материала в «СЭ».