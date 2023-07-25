Эксперт объяснил, чем опасен кофе навынос

24 июля в эфире радио Sputnik автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов рассказал, чем опасен кофе навынос. Во-первых, не очень благоприятен для организма контакт еды или напитков с пластиком, впоследствии микрочастицы это вещества попадают в самые «потаенные» его уголки. Также эксперт отметил, что культура употребления кофе навынос противоречит принципам рационального питания. «У многих людей есть реакция выделения желудочного сока на употребление кофе. Если где-то между завтраком и обедом выпить кофе, можно ощутить такой голод, что не получится удержаться от перекуса, и перекус этот вряд ли окажется здоровым», — предупредил Сергей Малоземов.

Ранее, 25 апреля, врач-иммунолог, постоянный эксперт СЭ Наталья Перова предупредила, что старается избегать использования пластика, поскольку в нем содержится бисфенол А. «ВОЗ до сих пор не запретила его использование только потому, что в маленьких количествах он безвреден. Если же этого вещества в организме скапливается в достаточном количестве, начинаются многочисленные проблемы», — предостерегла медик. По ее словам, проверить количество бисфенола А в организме можно с помощью анализа мочи.