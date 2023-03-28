Эксперт назвала фрукты, которые замедляют старение

Health-коуч, автор книг по оздоровлению и омоложению Галина Хусаинова специально для «СЭ» рассказала, какие продукты способны буквально «остановить время», сохранив здоровье и молодость. «Самый вкусный способ замедлить старение — регулярно есть клубнику, физалис, хурму, яблоки, виноград и другие фрукты, в которых содержится физетин. Это вещество из группы флавоноидов. Оно прицельно уничтожает постаревшие или, как их еще называют — сенесцентные клетки», — заявила эксперт.

Как отметила Галина Хусаинова, физетин улучшает общее состояние здоровья человека. «Он усиливает действие противораковых препаратов, в том числе при гиперплазии молочной железы. Физетин препятствует развитию деменции и защищает клетки головного мозга от повреждений», — подытожила специалист.

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