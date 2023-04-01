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Сегодня, 21:45

Эксперт назвал средство, которое поможет убрать нитраты из фруктов

Ольга Стрельникова
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Фрукты.
Фрукты в корзине из супермаркета.
Фото istockphoto.com

Специалист в области питания Леонид Ильин рассказал, что идеальный внешний вид у фруктов, зелени и овощей говорит о наличии в них нитратов. Об этом сообщают в издании «Кубанские новости».

По словам эксперта, в разумных пределах ни нитраты, ни пестициды не могут нанести вред здоровью человека. Но, чтобы обезопасить себя от отравления, Леонид Ильин порекомендовал применить простой способ. Купленные фрукты тщательно вымойте с применением щетки и специального мыльного средства — это поможет удалить раствор-«консервант». После мытья замочите на 30 минут фрукты в содовом растворе.

Сода также поможет избавить от нитритов зелень. Для этого после мытья ее можно подержать 40 минут в содовом растворе. В случае с зеленью соду можно заменить на соль.

Ранее мы рассказывали об опасных пищевых добавках, которые часто встречаются на этикетках.

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Советы и рекомендации
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