Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 14:05

Доктор рассказала, как приучить себя пить достаточно воды

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Девушка пьет воду.
Фото Freepik/racool-studio

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем ТГ-канале рассказала, как приучить себя пить достаточно воды. Это поможет избежать проблем со здоровьем, в частности снизить риск образования тромбозов и камней в почках, а также улучшить самочувствие и состояние кожи. «Очень многие знают, что нужно пить много воды (из расчета 30 мл на кг веса). Знают, но никак не могут начать. Поделюсь с вами простыми лайфхаками, которые помогут это сделать», — заявила специалист.

Утро Зухра Павлова посоветовала обязательно начинать со стакана теплой воды (37-45°С). «Сама я выпиваю 400-600 мл, но вас к этому не призываю. Пить нужно маленькими глотками, медленно, не залпом. Завтрак тоже можно запить половиной стакана воды», — пояснила врач.

На рабочем столе эндокринолог порекомендовала всегда иметь бутылку с водой и делать периодически глоток. «В норме за день у вас должно быть выпито как минимум три пол-литровых бутылки воды или одна на полтора литра. И пусть всегда бутылка воды будет у вас в сумке», — подчеркнула эксперт.

Если не хотите пить воду постоянно глотками — заведите будильник или поставьте в телефон напоминание, чтобы раз в час выпивать полстакана или стакан теплой негазированной воды. Специалист порекомендовала внушить себе, что вода — это лекарство. «Вода — это главное, жизненно необходимое лекарство для каждой клетки нашего тела. Значит, нужно пить воду по часам или по порциям, как вам будет удобно», — предупредила эндокринолог.

Также доктор Павлова посоветовала выпивать стакан воды после каждой чашки кофе или чая. «Сама я редко пью чай и еще реже кофе, воды мне вполне хватает, чтобы сохранить бодрость. Но знаю, что многим тяжело отвыкнуть от чашки допинга. А кофе выводит воду, значит, нужно ее восполнять. Чай в меньше степени, но тоже мочегонный», — резюмировала специалист.

Ранее мы рассказывали, сколько воды нужно выпивать за день.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
0
Читайте также
Песков не стал комментировать заявление Пригожина об Артемовске
Пользователи Twitter осудили Зеленского после международных поездок
Предстоящее лето в России может стать самым жарким за полтора века
В Кремле ответили на заявление Fortum против передачи акций Росимуществу
Популярное видео
Воронков решил уехать в НХЛ
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Два новых главных тренера в КХЛ
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Еще двое уезжают в НХЛ
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Четыре хоккеиста КХЛ уехали в Америку
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
Гусев ушел из СКА. День с Алексеем Шевченко
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
ЦСКА — обладатель Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперты рассказали, какие ингредиенты не должны входить в окрошку
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости