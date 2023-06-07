Доктор назвала сорта рыб, от которых лучше отказаться

Доктор и основательница клиники Наталья Зубарева рассказала «СЭ», от какой рыбы лучше отказаться. «Часто это тунец, королевская скумбрия и марлин. Накопившаяся в организме человека при их употреблении ртуть может стать триггером для развития воспалительных процессов. Она наносит вред печени как мощный источник токсинов, вызывает чувство постоянной усталости», — пояснила специалист.

Также Наталья Зубарева отметила, что чем меньше рыба, тем меньшее количество вредных веществ она успевает в себе накопить.

О других продуктах, которые негативно влияют на организм, читайте в полной версии материала в «СЭ».