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Сегодня, 11:25

Доктор Мясников объяснил, почему нельзя есть много зелени

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Девушка делает салат с зеленью.
Фото Freepik/senivpetro

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал о том, почему нельзя есть много зелени.

По словам специалиста, зелень (особенно кинза) в рационе предупреждает возникновение различных видов слабоумия, включая болезнь Альцгеймера, содержит витамин К, укрепляющий костную ткань и снижающий риск переломов, а также фолиевую кислоту, обладающую противоопухолевым действием и снижающую риск заболеваний сердца и сосудов. Однако он предупредил, что избыток зелени в рационе может привести к развитию мочекаменной болезни, и ее нельзя употреблять вместе с кроверазжижающими препаратами.

Ранее мы рассказывали, какая зелень полезнее всего.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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