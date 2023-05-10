Доктор Мясников объяснил, почему нельзя есть много зелени
Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал о том, почему нельзя есть много зелени.
По словам специалиста, зелень (особенно кинза) в рационе предупреждает возникновение различных видов слабоумия, включая болезнь Альцгеймера, содержит витамин К, укрепляющий костную ткань и снижающий риск переломов, а также фолиевую кислоту, обладающую противоопухолевым действием и снижающую риск заболеваний сердца и сосудов. Однако он предупредил, что избыток зелени в рационе может привести к развитию мочекаменной болезни, и ее нельзя употреблять вместе с кроверазжижающими препаратами.
Ранее мы рассказывали, какая зелень полезнее всего.
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