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Сегодня, 13:30

Доктор Малышева назвала самый полезный шоколад

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Темный шоколад.
Фото Freepik/freepik

Врач и ведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале рассказала, что наиболее полезный шоколад — темный. Он содержит в себе больше микроэлементов. Об этом 31 августа сообщили на портале News.ru.

Доктор Малышева отметила, что в составе темного шоколада больше катехинов, чем в молочном или белом. Они защищают организм от негативного влияния свободных радикалов, тормозят развитие раковых клеток, а также стимулируют работу головного мозга.

Ранее, 8 февраля, мы рассказывали, чем темный шоколад отличается от горького.

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