Диетологи назвали продукт, который опасно есть в жару

17 августа диетолог, нутрициолог Анна Ивашкевич в беседе с News.ru рассказала, что в жару опасно употреблять мороженое людям, страдающим диабетом и гипертонией. «Организм тяжело переваривает молочную продукцию, например мороженое, которое является высококалорийным продуктом с большим количеством сахара, так что перебарщивать с ним тоже не стоит. Также стоит отметить, что в жаркую погоду вообще не стоит переедать. Наш организм тоже выделяет тепло, и, когда мы употребляем много жирной, калорийной пищи, теплоотдача увеличивается, тем самым человеку становится еще жарче», — пояснила специалист.

Ранее, 12 июля, диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал СЭ, что в состав мороженого входят молоко, сахар, а также нередко различные добавки. «Слишком сладкий продукт провоцирует жажду и отеки. Обилие сахара — это убийство сосудов, печени и моментальный набор лишнего веса. Пожилым лучше, конечно, вообще отказаться от этого продукта в сильную жару, особенно при наличии хронических заболеваний», — заключил эксперт.