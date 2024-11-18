Диетолог развеяла популярный миф о суточной норме воды

Принято считать, что для поддержания нормального обмена веществ необходимо потреблять около одного миллилитра воды на каждую калорию пищи. При среднем потреблении пищи в 2000 калорий в день это означает, что суточная потребность в жидкости составляет примерно два литра.



Однако в беседе с «СЭ» нутрициолог и диетолог Кристина Пришвина отметила, что есть сомнения относительно независимости данного убеждения. По ее словам, существует версия о возможной причастности компании, продающей бутилированную воду, к распространению подобной информации.

Впрочем, аналогичные результаты предоставляют и другие методы расчета. Например, одна из таких методик предполагает, что необходимо пить 30 мл воды на каждый килограмм нормального (не избыточного) веса тела. Учитывая средний вес женщин (около 65 кг) и мужчин (примерно 70 кг), рекомендуемое количество воды по этой формуле составляет около 1950 мл для женщин и 2100 мл для мужчин.

Однако эксперт подчеркнула, что реальная потребность в воде может значительно варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как возраст, здоровье, физическая активность, климатические условия и другие обстоятельства. Например, пожилым людям может требоваться меньше жидкости, чем молодежи, а людям, живущим в жарком и влажном климате, нужно больше воды, чем тем, кто проживает в умеренных регионах.

Пришвина обратила внимание, что два литра — это общая норма не только для воды, но и для всех видов жидкостей, которые поступают в организм, включая ту, что содержится в пище. Она рекомендует больше полагаться на собственные ощущения, чем на строгое следование рекомендациям, и не заставлять себя пить воду или другие жидкости, если нет желания.

По словам нутрициолога, избыток жидкости может быть вреден для организма. Например, привести к гипонатриемии — состоянию, при котором уровень натрия в крови снижается до опасного уровня, что в свою очередь может вызвать головокружение, обмороки, а в тяжелых случаях — отек мозга и даже летальный исход.

Тем не менее, диетолог перечислила ряд ситуаций, когда употребление двух литров воды полезно. Например, при постоянной потере жидкости из-за заболеваний, потоотделения, приема мочегонных средств или диабета. Если человек проживает в жарком климате или в условиях, которые приводят к перегреву в помещениях. Также два литра воды вполне себе допустимы при интенсивной физической нагрузке и силовых тренировках. Обезвоживание, вызванное потреблением кофе, алкоголя или чрезмерным увлечением солью, тоже считается показателем для увеличения количества воды до двух литров в сутки.

Однако диетолог настоятельно советует попить воды при следующих сигналах тела:

ощущение жажды;

сухость во рту;

потемнение мочи;

уменьшение потоотделения;

чувство стянутости кожи.

«Если вы не уверены в своих потребностях в воде, рекомендуется проконсультироваться с врачом. Так вы получите индивидуальные рекомендации, основанные на вашем образе жизни и состоянии здоровья», — подытожила Пришвина.