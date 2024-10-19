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Диетолог развеяла миф о свежевыжатом соке
Питание и еда

Сегодня, 19:25

1 мин.

Диетолог развеяла миф о свежевыжатом соке

Мария Задорожная
Автор
Апельсиновый сок
Фото fcafotodigital, iStock
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Врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с NEWS.ru заявила, что свежевыжатый сок не приносит пользы.

«Кажется, что полезный продукт, а на самом деле ничем не лучше газировки. Из питания современного человека свежевыжатый сок должен уходить и оставаться только в цельном виде фруктов и овощей», — пояснила эксперт.

Доктор добавила, что в какой-то момент популярным стал завтрак, состоящий из овсянки, свежевыжатого сока и чашки кофе. Именно в этот период появился миф о пользе напитка.

По словам врача, свежевыжатый сок не имеет никаких преимуществ перед пакетированным, так как фрукты и овощи также теряют клетчатку и обладают высоким гликемическим индексом. Поэтому доктор предупредила о рисках развития ожирения, если часто пить сок.

В завершении разговора Дианова посоветовала вместо свежевыжатого сока включить в рацион смузи или густые массовые пюре, так как в них содержится много клетчатки. Также стоит присмотреться к домашним компотам без сахара.

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