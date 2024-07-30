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Диетолог рассказала, стоит ли заменять сахар браззеином
Питание и еда

Сегодня, 14:45

1 мин.

Диетолог рассказала, стоит ли заменять сахар браззеином

Мария Задорожная
Автор
Ложка и чаша с сахарозаменителем
Фото Pawel Kacperek/istockphoto.com
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Врач-диетолог, нутрициолог Марина Макиша рассказала, что браззеин — это белок, который обладает очень сладким вкусом. В отличие от обычного сахара, он не влияет на выработку инсулина и углеводный обмен.

«Сладкий белок браззеин был впервые выделен учеными в 1994 году из плодов растения Pentadiplandra brazzeana, произрастающего на территории Африки. Впоследствии выяснилось, что вещество приблизительно в две тысячи раз слаще сахара», — сказала эксперт в беседе с «СЭ».

По словам нутрициолога, браззеин в качестве сахарозаменителя избавляет от главного побочного эффекта сахара — резких инсулиновых скачков. При этом специалист добавила, что постоянные скачки инсулина приводят к увеличению риска развития сахарного диабета и к проблемам с обменом веществ.

«Единственным препятствием для внедрения браззеина в диету может стать индивидуальная непереносимость», — заключила Макиша.

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