Питание и еда

12 ноября, 06:35

1 мин.

Диетолог рассказала, сколько фейхоа можно съедать за день

Мария Задорожная
Фейхоа на столе
Фото Freepik

Диетолог Татьяна Селезнева в интервью aif.ru рекомендовала не превышать дневную норму потребления фейхоа — 200-300 г, чтобы избежать потенциального вреда для здоровья. Это количество эквивалентно 9-10 плодам среднего размера или 5-6 крупным.

Специалист подчеркнула, что важно контролировать общее количество сахара, поступающего в организм не только из фруктов и сухофруктов, но и из других продуктов питания.

Фейхоа известен своей пользой для организма. Он содержит антиоксиданты, которые защищают клетки от воздействия свободных радикалов, а также витамины A и C, укрепляющие иммунную систему. Помимо этого, фрукт благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, способствует снижению артериального давления и помогает поддерживать минерализацию зубной эмали. Высокое содержание цинка делает его особенно полезным для женской репродуктивной системы.

Тем не менее некоторым категориям людей следует есть фейхоа с осторожностью. Это относится к тем, кто страдает диабетом, гипертиреозом, имеет обострения заболеваний ЖКТ или склонность к аллергическим реакциям.

Фейхоа: польза и вред для здоровья
Польза и вред
Советы и рекомендации
Ученые обнаружили, что клетчатка может бороться с раком
Ученые обнаружили, что клетчатка может бороться с раком

