Диетолог рассказала, почему нельзя часто пить матчу

Матча уже давно перестала быть просто зеленым чаем. Она стала символом ЗОЖ-культуры, осознанности и городской утонченности. В кофейнях по всему миру взбивают мягкую зеленую пену, а социальные сети пестрят фотографиями напитка. Но недавно в Москве произошла показательная история: 22-летняя девушка, увлеченная модой на матчу, выпивала по пять кружек в день и заметила, что кожа стала желтоватой. Эксклюзивно для «СЭ» диетолог Елена Желянина рассказала, чем опасно чрезмерное увлечение этим модным напитком.

«В отличие от заварного чая матча — это порошок из цельного листа. Мы его не завариваем, а пьем целиком, поэтому напиток содержит высокую концентрацию катехинов, полифенолов, кофеина и теанина», — отметила эксперт.

Катехины (EGCG) — это мощные антиоксиданты. В умеренных дозах они поддерживают здоровье клеток, но в больших количествах создают нагрузку на печень, особенно у людей с синдромом Жильбера или склонных к воспалению печени и нарушениям оттока желчи. Высокая концентрация катехинов также усиливает кислотность и может раздражать слизистую, вызывая тошноту, головокружение и жжение, особенно при гастрите или рефлюксе.

Матча не окрашивает кожу сама по себе и не вызывает желтуху напрямую. Желтушный оттенок появляется, когда нарушается обмен билирубина — пигмента печени. При злоупотреблении напитком поступает избыточное количество катехинов: пять кружек в день содержат до 1000 мг EGCG, приближаясь к уровню, при котором Европейское управление по безопасности пищевых продуктов предупреждает о возможной нагрузке на печень. В этом случае организм может отреагировать непредсказуемо, а матча выступает лишь спусковым крючком для уже существующих рисков», — добавила специалист.

Матча богата танинами, которые блокируют усвоение железа. Регулярное употребление зеленого чая снижает его усвоение на 60-90 процентов, поэтому для девушек с обильными менструациями, вегетарианцев и людей с гастритом это может быть фактором риска анемии.

«То, что продается под видом матчи на массовом рынке, часто имеет с оригинальным японским напитком мало общего. Дешевый порошок собирают с нижних листьев, в которых больше пестицидов и тяжелых металлов, сушат не по стандарту, перемалывают недостаточно тонко и нередко подвергают окрашиванию. Поскольку мы пьем матчу целиком, все примеси попадают в организм напрямую. При ежедневных больших дозах печень действительно может оказаться в положении, когда ей нужно работать глубже и быстрее, чем обычно», — отметила диетолог.

Сама по себе матча не опасна: она дает энергию без резких скачков, помогает сосредоточиться и мягко тонизирует благодаря кофеину и L-теанину. Но любой продукт нужно пить или есть в умеренных количествах.