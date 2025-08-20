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Диетолог рассказала о вреде мороженого для печени
Питание и еда

20 августа 2025, 13:35

1 мин.

Диетолог рассказала о вреде мороженого для печени

Мария Задорожная
Автор
Мороженое в рожке
Фото ahirao_photo, iStock

Мороженое может негативно повлиять на здоровье печени, которая отвечает за метаболизм жиров и углеводов. Их избыток может привести к перегрузке. Об этом рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова.

«От мороженого лучше отказаться, хотя это сложно. Но есть выход: существует мороженое с заменителями молочного жира. Они позволяют снизить количество холестерина и насыщенных жирных кислот, а также увеличить количество полезных ненасыщенных жирных кислот. Это мороженое не содержит вредных трансизомеров, которые образуются при гидрогенизации жидких масел, которые используются в продукции, в том числе и в мороженом», — сказала доктор.

Вместо эскимо или пломбира врач советует купить фруктовый лед. Но нужно следить за количеством сахара в его составе.

«Натуральное мороженое без заменителей молочного жира производится из молока, сливок и сливочного масла. Оно содержит насыщенные жиры и трансжиры, которые при частом употреблении могут повышать риск заболеваний печени. Именно поэтому специалисты рекомендуют есть такое мороженое не чаще одного-двух раз в месяц», — подытожила Дианова.

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