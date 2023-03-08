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Сегодня, 15:20

Диетолог рассказала о пользе интервального голодания для организма

Ольга Стрельникова
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Еда по времени.
Фото Freepik/master1305

Фитнес-инструктор, диетолог Светлана Бутова рассказала «СЭ», что основное преимущество прерывистого голодания — поддержание хорошей физической формы. «При переходе в голодный режим организм запускает процесс расщепления жира вместо глюкозы, что помогает избавляться от последствий переедания», — пояснила эксперт.

Также Светлана Бутова отметила, что интервальное голодание оказывает благотворное влияние на здоровье в целом. Подобный стиль питания нормализует холестерин и сахар в крови, предотвращает некоторые заболевания, в том числе может снизить воспаление и риск развития рака груди.

Кому интервальное голодание не подходит, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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Польза и вред
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