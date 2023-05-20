Диетолог рассказала о пользе чая с молоком

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова в беседе с порталом aif.ru рассказала о полезных свойствах чая с молоком. По ее словам, такое сочетание помогает стабилизировать нервную систему, повышает работоспособность и повышает тонус организма человека. «С помощью чая с молоком можно очистить организм от шлаков и токсинов за счет содержания в напитке танина и молочных кислот, избавляющих печень от вредных веществ. Также чай с молоком отличается некоторым мочегонным эффектом, что способствует нормализации работы почек, ускоряет обмен веществ, сжигает жиры и обеспечивает избавление от чувства голода», — пояснила специалист.

Марина Мансурова отметила, что чай с молоком способен укреплять иммунитет, выступать в качестве средства профилактики остеопороза, улучшать качество волос и ногтей, а также стимулировать выработку тестостерона.

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