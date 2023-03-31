Диетолог рассказала, могут ли хлебцы навредить здоровью

Врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Елена Сюракшина на портале «Роскачество» рассказала, могут ли хлебцы навредить здоровью. По ее словам, хлебцы — это одна из разновидностей хлеба, но в их составе в большинстве случаев отсутствуют дрожжи, что позволяет употреблять этот продукт диабетикам, людям с заболеваниями сердца и желающим избавиться от лишних килограммов. Хлебцы также богаты клетчаткой, улучшающей работу желудочно-кишечного тракта. Однако не всегда и не всем они будут полезны.

Как отметила Елена Сюракшина, не следует есть хлебцы детям до четырех лет, поскольку они могут перегрузить еще не до конца сформированную пищеварительную систему ребенка. Также этот продукт может навредить людям со стойкой непереносимостью глютена, результатом станет сильное раздражение кишечника (исключением будут гречневые хлебцы — они не содержат глютена).

Хлебцы не рекомендуются людям, страдающим приступами диареи, синдромом раздраженного кишечника, долихосигмой, повышенной кислотностью желудочного сока, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при эрозиях слизистой оболочки кишечника, подытожила диетолог.

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