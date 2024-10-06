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Диетолог рассказала, кому нельзя пить фруктовый чай
Питание и еда

Сегодня, 16:05

1 мин.

Диетолог рассказала, кому нельзя пить фруктовый чай

Мария Задорожная
Автор
Фруктовый чай
Фото Yulia_Davidovich, iStock
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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «СЭ» заявила, что у некоторых людей отмечается индивидуальная непереносимость и аллергические реакции на тот или иной ингредиент в составе фруктового чая.

«Смесь для фруктового чая может состоять из множества ингредиентов. Случается, что добавляют цитрусовые, клубнику и другие ягоды. И если у человека на них есть аллергия, то употребление такого напитка может обернуться неприятными последствиями», — объяснила эксперт.

Кроме того, осторожными следует быть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно с повышенной кислотностью.

«Кислая среда, особенно фруктовые ягодные чаи, не предназначена для людей с заболеваниями ЖКТ», — добавила врач.

Также к противопоказаниям медик отнесла гастрит, язву, колиты, панкреатит и изофагит. А при повышенной чувствительности зубов или повреждениях слизистой фруктовые чаи могут вызывать неприятные ощущения и в ротовой полости. Например, облепиховый напиток может повредить эмаль.

«Фруктовые и ягодные чаи полезны, но чрезмерно увлекаться ими не стоит, по крайней мере кислыми. После их употребления обязательно нужно прополоскать рот, чтобы убрать кислоту. И, в отличие от обычного чая, они не бодрят, поскольку там нет ни танинов, ни кофеина», — подытожила Соломатина.

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