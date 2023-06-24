Диетолог рассказала, кому может быть полезен квас

Диетолог, нутрициолог Ольга Деккер рассказала «СЭ», кому может быть полезен квас. «Такой замечательный напиток, как квас, может быть полезен для многих людей, особенно если он натуральный, а не промышленного производства», — заявила специалист.

По словам Ольги Деккер, квас может быть более здоровой альтернативой коммерческим газированным напиткам, поскольку обычно содержит меньше сахара и искусственных добавок. Качественный квас будет полезен тем, кто заботится о пищеварении и микрофлоре (благодаря содержанию молочнокислых бактерий), а также тем, кто желает поддержать уровень гидратации организма в жаркую погоду или после физических нагрузок. Кроме того, квас — это источник витаминов и минералов. В зависимости от рецепта, он может содержать различные группы микронутриентов, например, витамины группы В и цинк. «Однако каждый организм индивидуален, и реакция на квас может отличаться. Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем или ограничения в пищевом режиме, перед употреблением этого напитка важно проконсультироваться с врачом или диетологом», — подытожила эксперт.

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