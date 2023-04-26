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Сегодня, 20:15

Диетолог рассказала, какую рыбу нужно есть при диабете и почему

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Светлана Павличенко
Терапевт, фармаколог, кандидат медицинских наук
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Морская рыба на тарелках на белом фоне.
Фото Freepik/freepik

Врач-диетолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко рассказала «СЭ», что в рационе диабетиков обязательно должна присутствовать рыба, причем жирных сортов. «Больным диабетом необходимо тщательно следить за весом: ожирение — один из главных факторов риска. В то же время, нельзя полностью отказываться от жиров, поскольку они участвуют в обновлении клеток», — пояснила эксперт.

Как отметила Светлана Павличенко, жирная морская рыба, такая как лосось, макрель, скумбрия — это источник полезнейших ненасыщенных жирных кислот Омега-3. Они защищают от сердечно-сосудистых заболеваний, помогают нормализовать уровень холестерина в крови. «Очень важно: Омега-3 способствует профилактике ретинопатии — поражения сетчатки, которое часто развивается у больных диабетом и может привести к слепоте. В неделю диабетикам нужно съедать не менее двух порций рыбы», — подытожила врач.

Ранее мы рассказывали, как распознать диабет на ранних стадиях.

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Советы и рекомендации
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