Диетолог рассказала, какие продукты нужно включить в осенний рацион для иммунитета

Правильно подобранный рацион осенью помогает организму противостоять переменам погоды и вирусам. Определенные продукты поддерживают иммунитет, тогда как неправильное питание может его ослаблять, рассказала RT врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, чудодейственных продуктов не существует, но в целом здоровый рацион крайне значим. Необходимо добиться баланса белков, жиров и углеводов в питании. Следует есть свежие овощи и фрукты, а зелень — ежедневно, примерно 200-300 г.

Главный иммунный орган — кишечник, поэтому его здоровье определяет способность организма справляться с инфекциями. Чтобы поддержать кишечник, рекомендуется есть кисломолочные продукты, квашеную капусту и другие ферментированные овощи, сказала диетолог. Белки можно получать из молочных продуктов, курицы, нежирного мяса, яиц и бобовых.

«Надо стараться сократить в этот период потребление полуфабрикатов. Ограничить жареные и сладкие продукты, убрать алкогольные и газированные напитки. Всё, что снижает уровень иммунитета», — отметила эксперт.

Также слишком частое либо слишком редкое питание может нанести вред иммунной системе — перегрузит организм вредными рафинированными жирами и простыми углеводами, или приведет к дефициту полезных микроэлементов, заключила диетолог.