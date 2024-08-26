Диетолог рассказала, как правильно выбирать чернослив

Нутрициолог, диетолог Екатерина Григорович в беседе с «СЭ» отметила, что при выборе чернослива следует обращать внимание на его внешний вид. По словам эксперта, в норме у продукта должен быть черный цвет и слегка блестящая поверхность. При этом качественный чернослив имеет неприятный вид — он сморщенный и темный.

«Коричневый цвет говорит о том, что сухофрукты обработали кипятком. Сильный блеск — результат обработки жиром или глицерином», — подчеркнула специалист.

Также диетолог добавила, что на продукте не должно быть следов гнили, запахов плесени, затхлости и бензина. Григорович рекомендует выбирать чернослив с плодоножками, так как он лучше сохраняет полезные вещества.

Кроме того, при покупке упакованного сухофрукта нужно внимательно изучить этикетку, чтобы узнать, есть ли добавленный сахар, а также проверить срок годности.