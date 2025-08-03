Диетолог рассказала, как есть мороженое и не толстеть

Мороженое безопасно для фигуры, если правильно вписать его в суточный калораж. Об этом «Радио 1» рассказала врач диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко.

По ее словам, иногда после мороженого может хотеться съесть еще что-то сладкое.

«Человек не наедается одной порцией мороженого, он разогревает аппетит, чтобы следующий прием пищи был более обильным, и мозг получил удовольствием от принятых углеводов и жиров. Но часто из-за такого сладкого перекуса следующий прием пищи не идет по запланированному графику. И система сбивается», — отметила Лазуренко.

Она предупредила, что в таком случае мороженое может привести к набору веса. Чтобы избежать этого, нужно пить воду и заниматься спортом. Это поможет утилизировать избытки глюкозы и замедлить процесс набора лишнего веса.