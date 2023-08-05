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Сегодня, 21:45

Диетолог рассказала, что съесть на ужин, чтобы сохранить стройность и здоровье

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Девушка ест ночью на кухне.
Фото Freepik/freepik

На сайте издания «Кубанские новости» поделились рекомендациями врача-диетолога Марины Сорокиной по вопросу того, каким должен быть поздний перекус, чтобы не навредить фигуре и здоровью. По ее словам, лучше выбирать блюда, не слишком питательные и не очень жирные. «Чтобы утолить голод в вечернее время и не навредить фигуре, я советую выбирать белковые продукты. Это могут быть бобы, мясо, рыба, вареные яйца», — посоветовала специалист.

Как отметила Марина Сорокина, важно всегда иметь на кухне запас полезных продуктов, таких как орешки, авокадо, сырые тыквенные семечки, вареный нут — они подойдут, если мучает вечерний голод. Можно также съесть вареное мясо, приготовленные в пароварке рыбные котлеты или рыбу. Но лучшим выбором, по мнению диетолога, будет костный бульон, в который допустимо добавить рубленное вареное яйцо и несколько ржаных сухариков без соли.

Ранее мы рассказывали, как приготовить сытный и полезный ужин за 15 минут.

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Советы и рекомендации
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