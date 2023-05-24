Диетолог рассказала, чем вреден квас из магазина

Диетолог, нутрициолог Ольга Деккер рассказала «СЭ», чем вреден квас из магазина. «Общие характеристики кваса, его вред и польза зависят от конкретного вида и способа приготовления», — пояснила специалист.

При покупке кваса в магазине, Ольга Деккер порекомендовала обращать внимание на состав. При промышленном производстве в него могут добавить консерванты, красители и ароматизаторы. Они способны вызывать аллергические реакции и оказывать негативное воздействие на здоровье. «Также квас из магазина содержит много сахара. Особенно на это стоит обращать внимание людям, которые следят за фигурой или страдают диабетом. Потреблять квас из магазина лучше умеренно и в рамках здорового, сбалансированного питания», — заключила диетолог.

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