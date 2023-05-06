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Сегодня, 15:20

Диетолог рассказала, чем полезна мука из насекомых и что из нее можно приготовить

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Ольга Деккер
Нутрициолог
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Блюда из червяков.
Фото Freepik/freepik

Не так давно мы рассказывали о сети ресторанов в Италии, где подают бургеры из сверчковой муки. Люди готовы стоять в очереди по два часа, чтобы отведать деликатес. Как оказалось, это не такая уж и новинка, и мука насекомых активно используется в кулинарии. Диетолог, нутрициолог Ольга Деккер специально для «СЭ» рассказала, чем полезна мука из насекомых и что из нее можно приготовить. «Такая мука производится из сушеных и измельченных насекомых. Например, мух, тарантулов, муравьев, гусениц и прочих. Этот продукт может стать альтернативой традиционной муке и даже имеет несколько преимуществ перед ней», — заявила эксперт.

К преимуществам муки из насекомых Ольга Деккер отнесла обилие белка, которого в 2-3 раза больше, чем в традиционной пшеничной муке, и низкий уровень жиров, что делает ее более диетической. Также мука из насекомых богата витаминами и минералами: она содержит большое количество витаминов группы B, железа, кальция, магния и цинка.

По словам диетолога, из такой муки можно приготовить хлеб, печенье, кексы, пасту, пиццу и многое другое. «Приготовление блюд на муке из насекомых не отличается от приготовления традиционных блюд. Но следует учитывать своеобразный вкус и то, что тесто будет выглядеть несколько иначе, чем обычно. Чтобы улучшить вкус и консистенцию рекомендуется использовать муку из насекомых в сочетании с другими видами муки», — резюмировала Ольга Деккер.

Ранее мы рассказывали, какая мука самая полезная.

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Советы и рекомендации
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