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29 апреля, 11:00

Диетолог рассказала, чем организму будет полезен шашлык

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Шампуры с шашлыком на мангале.
Фото Freepik/freepik

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Самарской области Ольга Сазонова рассказала, что правильно приготовленный шашлык будет полезен для организма, поскольку может привести в норму уровень гемоглобина в крови, повысить иммунитет и уменьшить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщили на сайте KP.RU.

По словам Ольги Сазоновой, мясо для правильного шашлыка нужно покупать нежирное и выбирать его в магазинах или на рынках, где есть ветеринарно-санитарный контроль. Мариновать мясо лучше самостоятельно. Перед приготовлением обязательно мыть руки и продукты. Посуду, нож и разделочную доску для шашлыка не стоит использовать для других продуктов.

Начинать жарить шашлык нужно только после того, как угли хорошо прогорят. Так вредные вещества из дыма не осядут на куски мяса. «Жарка мяса или рыбы на углях позволяет готовить без добавления жира и избавиться от его излишков, сохраняя при этом питательные вещества», — подчеркнула Ольга Сазонова. Важно хорошо прожарить мясо, чтобы внутри не оставалась кровь.

Ранее мы рассказывали, как приготовить полезный маринад для шашлыка.

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Польза и вред
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