Диетолог рассказал, сколько можно выпить кваса без вреда для здоровья

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал «СЭ», сколько можно выпить кваса без вреда для здоровья. «Квас — традиционно летний напиток. Он отлично утоляет жажду. Но помните об умеренности: 200-400 мл в день здоровому человеку не принесут вреда. При некоторых заболеваниях от потребления кваса придется воздержаться или значительно ограничить его количество», — предупредил специалист.

Поскольку квас — продукт брожения, он содержит углекислый газ. Из-за чего может вызвать вздутие живота и дискомфорт в желудке. Поэтому людям с хроническими заболеваниями пищеварительного тракта лучше от его употребления отказаться, чтобы не спровоцировать приступ гастрита или язвы.

Также Алексей Кабанов обратил внимание на то, что промышленный квас содержит добавленный сахар. Это значительно повышает калорийность напитка с 26 ккал на 100 мл в традиционном квасе до 45-50 ккал в некоторых магазинных вариантах. «Добавленный сахар провоцирует ожирение, инсулинорезистентность, разрушает зубы. Из напитка он практически моментально всасывается в кровь, вызывая резкий скачок глюкозы, что провоцирует инсулинорезистентность и повышает нагрузку на поджелудочную железу», — пояснил специалист. Такие напитки абсолютно противопоказаны людям с диабетом и пред-диабетом. Здоровым людям тоже лучше от них воздержаться.

Квас не стоит употреблять водителям — содержание алкоголя в некоторых сортах кваса достигает 2%, и женщинам во время грудного вскармливания, чтобы не спровоцировать повышенное газообразование у младенца, резюмировал Алексей Кабанов.

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