Диетолог рассказал о минусах японской диеты
Диетолог-консультант Алексей Кабанов считает, что главный минус японской диеты — это несбалансированный рацион с крайне низкой калорийностью (600-800 ккал в сутки).
По его словам, такая система питания может привести к физиологическому дискомфорту — усталости, головным болям, головокружению, бессоннице. Также возможен дефицит питательных веществ, ухудшение состояния кожи, волос и ногтей, пишет «СЭ».
Кроме того, чувство голода и стресс могут привести к срывам и потере мышечной массы.
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