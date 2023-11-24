Диетолог рассказал, можно ли замораживать овощи на зиму

Замораживать овощи можно, об этом в разговоре с «СЭ» заявил диетолог Алексей Кабанов. Он считает, что это отличный способ сохранить их на длительное время.

По словам эксперта, замороженные овощи в любое время можно извлечь из морозильной камеры и приготовить любимое блюдо: гарнир, суп, закуски.

«Растительная пища — важнейший элемент правильного питания. Овощи богаты витаминами, минералами и клетчаткой. Это особенно важно для нормального функционирования желудочно-кишечной системы», — отмечает диетолог.

Как утверждает специалист по питанию, сохранить все полезные вещества в овощах невозможно даже при заморозке. В среднем они сохраняют 50% полезных свойств, однако это зависит от плотности овощей и продолжительности хранения.