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Диетолог рассказал, кому нельзя пить квас
Питание и еда

Сегодня, 19:40

1 мин.

Диетолог рассказал, кому нельзя пить квас

Мария Маковей
Автор
Квас на столе
Фото Liliia Bila/istockphoto.com
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Диетолог-консультант Алексей Кабанов рекомендует беременным и кормящим мамам, а также людям с заболеваниями печени отказаться от кваса. Запрет связан с этанолом, содержащимся в напитке. По словам эксперта, квас — это слабоалкогольный напиток с крепостью 0,7 % до 2,6 %. В больших количествах он может навредить организму.

С осторожностью пить напиток следует и тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, например, гастрит или язва. Особенно это касается любителей кислого кваса, который часто используют в окрошке.

«Такой квас может быть опасен при повышенной кислотности желудка. Важно проконсультироваться с вашим гастроэнтерологом», — отметил диетолог в беседе с «СЭ».

Здоровым людям Кабанов советует пить не более 300 мл кваса в день и не чаще двух раз в неделю.

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