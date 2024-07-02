Диетолог рассказал, кому нельзя пить квас

Диетолог-консультант Алексей Кабанов рекомендует беременным и кормящим мамам, а также людям с заболеваниями печени отказаться от кваса. Запрет связан с этанолом, содержащимся в напитке. По словам эксперта, квас — это слабоалкогольный напиток с крепостью 0,7 % до 2,6 %. В больших количествах он может навредить организму.

С осторожностью пить напиток следует и тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, например, гастрит или язва. Особенно это касается любителей кислого кваса, который часто используют в окрошке.

«Такой квас может быть опасен при повышенной кислотности желудка. Важно проконсультироваться с вашим гастроэнтерологом», — отметил диетолог в беседе с «СЭ».

Здоровым людям Кабанов советует пить не более 300 мл кваса в день и не чаще двух раз в неделю.