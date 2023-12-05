Диетолог рассказал, кому нельзя есть острую пищу
Врач-диетолог Рустем Садыков считает, что некоторым с особенной осторожностью следует употреблять острую пищу. Об этом эксперт сообщил «СЭ».
Он считает, что людям с изжогой, кислотным рефлюксом, гастритом, язвами и воспалительными заболеваниями кишечника нужно остерегаться острой еды. Кроме того, отказаться от порции «остренького» необходимо и тем, кто страдает псориазом, экземами, гемофилией и желчекаменной болезнью.
«Если у вас есть какое-либо из этих состояний, лучше избегать острого или есть его в умеренных количествах», — предостерегает врач.
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