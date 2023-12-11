Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Диетолог рассказал, кому нельзя есть мандарины
Питание и еда

Сегодня, 18:35

1 мин.

Диетолог рассказал, кому нельзя есть мандарины

Мария Маковей
Автор
Мандарины в разрезе на фоне из мандаринов.
Кому противопоказаны мандарины.
Фото fcafotodigital/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Несмотря на множество полезных свойств мандаринов: укрепление иммунитета, улучшение работы кишечника, огромное содержание витамина С, снижение тревожности — цитрусовый имеет ряд противопоказаний. Об этом «СЭ» рассказал фитнес-тренер, диетолог Артем Тужиков.

По его словам, любой продукт опасен при чрезмерном употреблении: избыток энергии провоцирует жировые отложения, которые приводят к ожирению и различным заболеваниям.

Эксперт отмечает, что мандарины противопоказаны при ожирении, заболеваниях почек, язвенных болезнях и повышенной кислотности.

«Отказаться от употребления мандаринов необходимо при проблемах с ЖКТ, поскольку цитрусовые повышают кислотность», — подчеркнул диетолог.

Также не стоит увлекаться фруктом при таких заболеваниях, как:

  • энтерит;
  • колит;
  • гастрит.

«Фруктовая кислота в этих фруктах может раздражать слизистую оболочку кишечника и желудка. Противопоказаны мандарины людям с сахарным диабетом», — объяснил Тужиков.

Как рассказал эксперт, из-за большого содержания клетчатки мандарины могут вызвать вздутие живота и метеоризм, а в случае переедания — псевдоаллергические реакции.

Кроме того, диетолог предупредил, что детям до года и даже до трех лет давать цитрусовые стоит с особой осторожностью. Необходимо отследить реакции организма, а при появлении симптомов аллергии (сыпь, отек рта) отказаться от фрукта вовсе и обратиться к врачу.

Апельсин. Что будет, если есть апельсины каждый день? Отвечает врач
Польза и вред
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
Посла Дании Хеннингсена вызвали в МИД РФ из-за его высказываний
Польский премьер предостерег Брюссель от разрушающих Евросоюз решений
В Москве автомобиль упал с четвертого этажа автостоянки
В Москве начали серийно производить материнские платы на российских процессорах
dasdsadada

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Последние новости
17:05
Холодец попал в топ-100 худших блюд мира
15:15
Нутрициолог предупредила о вреде артишоков
10 дек 19:15
Нутрициолог рассказала о пользе говядины для мужчин
10 дек 14:05
Биолог назвала продукты, помогающие в борьбе с раком
9 дек 10:05
Нутрициолог назвала продукт, который противопоказан гипертоникам
dasdsadada