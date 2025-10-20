Стиль жизни
Диетолог призвала ввести налог на сахар в России
Питание и еда

20 октября, 14:00

2 мин.

Диетолог призвала ввести налог на сахар в России

Мария Задорожная
Автор
Сахар на столе
Фото jcomp, Freepik

Введение налога на сахар может помочь бороться с ожирением в России, которое уже носит характер глобальной проблемы. Такую позицию высказала диетолог Марина Макиша, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, в беседе с «Москвой 24».

Макиша прокомментировала данные демографа РАНХиГС Полины Кузнецовой: по ее оценкам, свыше 200 тысяч смертей в России в 2023 году были связаны с ожирением и избыточной массой тела. За последние 30 лет от последствий ожирения погибло примерно 5,4 миллиона россиян, при этом 57 процентов умерших — женщины. Эксперт добавила, что к 2030 году каждый второй россиянин может столкнуться с ожирением.

«Это серьезная проблема, поскольку лишний вес нарушает всю метаболическую систему, приводит к гормональным сбоям и развитию более 200 различных заболеваний, включая онкологию», — сказала врач.

В качестве пути решения она предложила широкий набор мероприятий, начиная с пропаганды здорового образа жизни и питания. По мнению медика, навыки правильного питания следует прививать с детского сада и школы.

Диетолог поддержала идею ограничения продажи сладких напитков детям и подросткам. Она выступила за комплекс мер: активную информационную работу в СМИ, образовательные проекты для детей и введение высокого налога на добавленный сахар.

«Если к 2030 году 50 процентов населения будет нездорово, никакой бюджет на здравоохранение не выдержит расходов на лечение», — подчеркнула Макиша.

Она отметила, что многие родители до сих пор опираются на устаревшие представления эпохи дефицита: «запасись едой про запас», «все есть с хлебом», «на праздник стол должен ломиться». В сочетании с доступностью фастфуда, вызывающего зависимость, эти установки усиливают риск ожирения.

«Рассчитывать только на осознанность взрослых неразумно — государство должно активно включаться в решение проблемы», — добавила специалист.

Макиша пояснила, что у женщин около 60 процентов случаев набора веса связано с эмоциональным перееданием, когда еда выступает способом справиться со стрессом, тогда как у мужчин и подростков превалируют пищевые пробелы и потребление жидких калорий из газировки, которая не считается едой. Алкоголь дополнительно способствует набору веса, усиливая аппетит и снижая самоконтроль.

В завершение диетолог заметила, что ожирение часто воспринимают как косметическую проблему, однако при возникновении серьезных проблем со здоровьем люди ищут быстрое решение в виде таблеток или инъекций. Она призвала к системному подходу и активным мерам на государственном уровне.

