Диетолог предупредила о вреде крамбл куки

Крамбл куки — печенье из США, которое обрело популярность благодаря социальным сетям. В составе одной порции огромное количество сахара, муки и сливочного масла. У десерта есть разные начинки, в зависимости от них его калорийность варьируется от 560 до 1000 ккал.

Однако крамбл куки потенциально может спровоцировать развитие диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. По калорийности этот десерт равен трети суточной нормы общего количества пищи. Об этом «Газете.Ru» заявила врач-терапевт, диетолог Елена Соломатина.

«Такое печенье легко приведет к диабету — дальше к сердечно сосудистым заболеваниям. Калории калориям рознь. Мы не питаемся печеньями и конфетами — мы должны получить вместе с калориями полезные продукты, то есть строительный материал: витамины, микро-, макроэлементы, катализаторы, без которых мы жить не сможем. Мы получили голую энергию [когда съели крамбл куки]. Значит, чтобы выработать эту голую энергию, километров 30 пробежать нам надо. Кто это сделает? Поэтому это будет откладываться в жир», — отметила она.

По словам врача, когда человеку хочется сладкого, нужно проверить уровень хрома в крови. Ведь тяга к сладкому приравнивается к наркотической зависимости.

«Это печенье разрушает организм не меньше, чем запрещенные вещества, и съев три такие в день, захочется еще. Чем больше мы будем есть, тем больше будет дозировка. Что такое тренд? Человеческая психика устроена так — она всегда идет за вожаком, мы социальные, нам нужен обязательно вожак. Вожак может привести к благоприятным целям, а может к тем, которые нужны ему. В данном случае [вожаки — это] производители печенья, бенефициары, которые зарабатывают на этом деньги», — подытожила Соломатина.