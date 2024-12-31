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Диетолог посоветовал не сочетать популярный салат с шампанским
Питание и еда

Сегодня, 15:30

1 мин.

Диетолог посоветовал не сочетать популярный салат с шампанским

Мария Задорожная
Автор
Салат на новогоднем столе
Фото Angelika Mostova, iStock
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Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в беседе с NEWS.ru объяснила, почему нельзя сочетать оливье с шампанским и некоторыми другими напитками. По ее словам, запивание традиционного новогоднего салата игристым, соками или компотами провоцирует вздутие живота.

Врач подчеркнула, что в состав оливье входят мясо, картофель и другие отварные овощи, которые довольно долго усваиваются. А газированные напитки и соки — это источник быстроусвояемых углеводов. Поэтому подобные сочетания чреваты проблемами с желудочно-кишечным трактом, отметила Писарева.

Нутрициолог добавила, что самые безопасные напитки, которые можно сочетать с едой — вода с лимоном и сухое вино. Но она заметила, что от привычки запивать пищу лучше отказаться. Ирина порекомендовала пить любые напитки за 20-30 минут до еды либо через час после.

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