Диетолог поделился рецептом ПП-десерта из бананов

В беседе с «Радио 1» диетолог-нутрициолог Роман Пристанский рассказал, что бананы можно есть не только в сыром виде. По словам эксперта, этот фрукт подходит для жарки и варки, из него можно делать муку и даже кетчуп — как это принято на Филиппинах.

Пристанский отметил, что из бананов получаются отличные ПП-десерты: они содержат белок, жиры, углеводы, магний и другие полезные нутриенты. Такой перекус удовлетворяет сразу несколько потребностей рациона и обходится без рафинированного сахара.

В качестве примера идеального десерта специалист привел банановые панкейки с небольшим количеством кукурузной муки. «Два-три банана перемалываются в блендере вместе с одним яйцом, добавляются кукурузная мука и буквально одна-две веточки сахарозаменителя. Желательно брать эритрит — он даёт очень насыщенный, приятный вкус. Панкейки получаются замечательные, но немного темные», — поделился специалист.

Для тех, кто стремится увеличить содержание белка и снизить количество углеводов в десерте, эксперт предложил добавить ложку шоколадного протеина. Благодаря этому лакомство станет высокобелковым и при этом останется полностью натуральным.