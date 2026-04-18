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Диетолог поделился рецептом ПП-десерта из бананов
Питание и еда

18 апреля, 15:00

1 мин.

Диетолог поделился рецептом ПП-десерта из бананов

Кристина Гергис
Автор
Банановые панкейки
Фото Pinkybird, iStock

В беседе с «Радио 1» диетолог-нутрициолог Роман Пристанский рассказал, что бананы можно есть не только в сыром виде. По словам эксперта, этот фрукт подходит для жарки и варки, из него можно делать муку и даже кетчуп — как это принято на Филиппинах.

Пристанский отметил, что из бананов получаются отличные ПП-десерты: они содержат белок, жиры, углеводы, магний и другие полезные нутриенты. Такой перекус удовлетворяет сразу несколько потребностей рациона и обходится без рафинированного сахара.

В качестве примера идеального десерта специалист привел банановые панкейки с небольшим количеством кукурузной муки. «Два-три банана перемалываются в блендере вместе с одним яйцом, добавляются кукурузная мука и буквально одна-две веточки сахарозаменителя. Желательно брать эритрит — он даёт очень насыщенный, приятный вкус. Панкейки получаются замечательные, но немного темные», — поделился специалист.

Для тех, кто стремится увеличить содержание белка и снизить количество углеводов в десерте, эксперт предложил добавить ложку шоколадного протеина. Благодаря этому лакомство станет высокобелковым и при этом останется полностью натуральным.

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